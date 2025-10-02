Kulis: İmamoğlu haricinde birkaç ilçe belediye başkanı ve onlarca belediye meclis üyesi tahliye edilecek

Korkusuz yazarı Can Coşkun, bugünkü köşe yazısında siyasette "ikinci normalleşme" tartışmalarını değerlendirirken, CHP kulislerine yansıyan yeni tahliye iddialarını aktardı.

Coşkun'un aktardığına göre, Ekrem İmamoğlu haricinde birkaç ilçe belediye başkanı ve çok sayıda belediye meclis üyesinin serbest bırakılması bekleniyor.

Ayrıca CHP davalarının dışında kalan bazı gazeteciler ile kamuoyunda sıkça gündeme gelen oyuncu, menajer ve fenomen isimlerin de tahliye edilebileceği öne sürülüyor.

Coşkun, "ikinci normalleşme" ve tahliye iddialarını şöyle aktardı:

"İkinci normalleşme adımı ilkine kıyısından köşesinden bile yakın değil. Adı kadar kısa bir normalleşme bu.

Peki ne olacak?

Önce sanki her şey dün olmuş gibi konuşan isimler türeyecek. Bülent Arınç ve Cemil Çiçek'in açıklamalarını bu bağlamda görmek lazım.

Çiçek, 'Eğer bugün ben karşınızda konuşabiliyorsam, bu türlü hizmetlere karınca kararınca vesile olabildiysem bunu Cumhuriyet'e borçluyum. Onun için yerli, yersiz Cumhuriyet tartışmalarını bu ülke için sıkıntılı bulurum, sorunlu bulurum. Üçüncüsü de demokrasidir. Demokrasi olmazsa başka türlü sıkıntılar arka arkaya gelir' dedi örneğin.

Arınç ise İmamoğlu hakkında 'İyi bir yargılama sonunda doğru karar verilecektir. Bırakın tutuksuz yargılayın kardeşim. Kaçarlarmış... Bırak kaçsınlar gerekiyorsa. Kaçamazlar, ayakkabı numaralarına kadar biliniyor. Kaçan zaten bütün iddiasını kaybeder' yorumunu yaptı.

Ayakkabı numaraları göndermesiyle Soylu'nun hedef alındığı da aşikar.

Dahası da olacak, danışman kadrolarına ve kimi TV ekranlarına dikkat etmekte fayda var. Yeni dönemi anlatacakları hikayeleri ezberliyorlar şu sıra.

Bu açıklamaların planlı olduğu kesin, şimdi adımlar atılacak.

Bu aralar CHP'ye fısıldanan şu: İmamoğlu haricinde birkaç ilçe belediye başkanı, onlarca belediye meclis üyesi tahliye edilecek. Arkasına CHP davalarının dışındaki kimi gazeteciler ve yine çok konuşulan bazı oyuncu-menajer-fenomen isimler serbest kalacak. (Bu yazı yazılırken Ayşe Barım tahliye edildi.)

Şimdi soracaksınız, ikinci normalleşme bu işin neresinde? Bu mu normalleşme?

Şimdilik bu kadar normalleşme, şimdilik bu kadar nefes.

Sonrası için anayasa masasına oturmayan veya kalkmaya yeltenenlere bakmak gerekiyor. Erdoğan'ın gözü oralarda, ikna sürecinin zamanlamasında."