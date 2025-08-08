Kulis: İmamoğlu’nun ilk canlı yayın duruşması 11 Eylül'de olabilir

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaların televizyonlardan canlı yayınlanması ihtimali siyasetin gündeminde yerini koruyor.

İmamoğlu için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "TRT 1'den canlı yayın" çağrısına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan olumlu yönde sinyal veren açıklamalar geldi.

Korkusuz yazarı Can Coşkun'un kulis bilgilerine göre, canlı yayınlanabilecek ilk duruşmanın 11 Eylül 2025'te görülecek "diploma davası" olabileceği iddia ediliyor.

Coşkun konu hakkında şöyle yazdı:

"Ana davanın duruşması belirsiz çünkü daha iddianame toparlanacak. İddianame ile birlikte Ekim sonu-Kasım başı gibi bir duruşma takviminin oluşması bekleniyor. İmamoğlu aslen bu davadan tutuklu ve ana dava olarak bu dosya görülüyor.

TRT'den canlı yayınlanma talebi de tamamen bu dosyayla ilgili.

İkincisi diploma davası...

Soruşturma sürerken İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti.

Dosyanın iddianamesi 4 Temmuz'da tamamlandı. İlk duruşma 11 Eylül 2025 tarihinde görülecek.

Canlı yayınlanma ihtimali olan ilk duruşma, kulislere göre bu olabilir."