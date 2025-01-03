Kulis: İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu, AK Parti'ye katılacak

İYİ Parti’de son dönemlerde yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti.

Zorlu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen sekiz aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım.

Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkânının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bu zorunlu hâlde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İyi Parti ile olan resmî bağımı noktalıyorum.”

AK PARTİ'ye katılacak iddiası

Kürşad Zorlu’nun istifasıyla birlikte 2023 seçimlerinde 44 milletvekiliyle parlamentoya giren İYİ Parti’nin sandalye sayısı 29’a düştü. Meclis’teki bağımsız milletvekili sayısı ise 13’e yükseldi. Kulislerde Zorlu’nun AK Parti’ye katılacağı iddia ediliyor.