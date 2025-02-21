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Kulis: İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de yeni görev verilecek

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Kürşad Zorlu'nun kongrede oluşturulacak 'Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na getirileceği iddia edildi.

Haber Merkezi
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Kulis: İYİ Parti'den istifa eden Kürşad Zorlu'ya AK Parti'de yeni görev verilecek
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İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'ya partide yeni bir görev verileceği öne sürüldü.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın aktardığına göre AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni 23 Şubat'ta gerçekleştirmeye hazırlanırken, kongrede "Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı" oluşturulacak.

Yeni oluşturulacak Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'na Kürşad Zorlu'nun getirileceği öne sürüldü.

Sözcan, "Kongrede Türk ve Akraba Topluluklar Başkanlığı oluşturulacak. O başkanlığa Kürşad Zorlu getirilecek. Kürşad Zorlu böylece AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak Genel Merkez'de görev yapmış olacak" ifadelerini kullandı.

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