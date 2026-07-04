Kulis: İyi Partili bir vekil daha AK Parti'ye katılacak

İYİ Parti'de yeni bir milletvekili transferi yaşanabileceği iddia edildi.

Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı televizyon programında, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın NATO Zirvesi'nin ardından partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı yönünde kulis bilgisi aldığını söyledi.

Burhan, "Önümüzdeki haftalarda NATO Zirvesi'nden sonra, kulis bilgimde bir yanlışlık yoksa; İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın partisinden istifa edip AK Parti'ye geçeceği noktasında bende bir bilgi var" dedi.

Söz konusu iddia henüz herhangi bir resmi makam ya da Mehmet Mustafa Gürban tarafından doğrulanmadı.