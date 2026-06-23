Kulis: İYİ Partili Rasim Arı ve CHP'den istifa eden Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın perşembe günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından aktardığı kulis bilgisine göre, Rasim Arı ve Mesut Özarslan'ın AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor.

İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, perşembe günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılacak. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 23, 2026

Ne oldu?

Mesut Özarslan, 8 Şubat tarihinde CHP’den istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa sürecinde, Özgür Özel’e karşı hakaret davası açan Özarslan, ayrılış gerekçesinin kendisine yönelik hakaretler olduğunu belirtmişti.

Özel ise Özarslan’ın yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturmalardan ötürü parti değiştirme yoluna gittiğini ve uzun süre telefonlarına cevap vermediğini iddia etmişti.

AK Parti yönetiminin, Özarslan’ın partiye katılımını değerlendirdiği ancak geçiş için bir süre bekletme kararı aldığı konuşulmuştu.

Kılıçdaroğlu MYK'sına çiçek

Özarslan'dan geçtiğimiz haftalarda dikkat çeken bir hamle gelmişti. Özarslan, mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımına çiçekler yollamıştı.