Kulis: İYİ Partili vekil Mustafa Gürban AK Parti'ye katılacak
Ankara kulislerinde, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın partisinden istifa etmeye hazırlandığı ve kararını bugün açıklayabileceği konuşuluyor. İddialara göre Gürban'ın önümüzdeki hafta AK Parti'ye katılması beklenirken, taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın partisinden istifa etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.
Ankara kulislerinde konuşulan iddialara göre Gürban’ın istifa dilekçesini hazırladığı ve kararını bugün kamuoyuna açıklayabileceği belirtiliyor.
T24'ten Serkan Demirtaş'ın aktardığına göre aynı kaynaklar, Gürban’ın önümüzdeki hafta AK Parti'ye katılmasının beklendiğini ifade ediyor.
Son dönemde parti değişikliği yapacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Gürban’ın ismi, özellikle AK Parti'ye geçeceği yönündeki kulis bilgileriyle anılıyordu.
Konuya ilişkin olarak Gürban’dan ya da AK Parti yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların gün içerisinde netlik kazanması bekleniyor.