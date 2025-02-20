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Kulis: Kabine değişikliği için haziran ayı beklenecek

AK Parti'de 8. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongreye paralel olarak kabinede büyük bir revizyona gideceği olasılığı günlerdir konuşuluyor. Gündeme gelen son iddiaya göre bazı bakanların özlük haklarıyla ilgili kazanımları gerekçesiyle kabine değişikliği için haziran ayı beklenebilir.

Haber Merkezi
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Kulis: Kabine değişikliği için haziran ayı beklenecek
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AK Parti'nin 23 Şubat'ta gerçekleşecek 8. Olağan Büyük Kongresine günler kala kulis bilgileri gelmeye başladı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kongreyle birlikte kabinede değişikliğe gideceği uzun süredir kulislerde konuşuluyor.

Ancak gündeme gelen son iddiaya göre kabine değişikliği için haziran ayının beklenmesi gündemde.

Emeklilikleri beklenecek

Nefes Gazetesi'nden Tarık Işık'ın kulis bilgisine göre kabine değişikliğinin hazirana göre planlanmasının arkasında, daha önce milletvekilliği ya da bakanlık deneyimi olmayan isimlerin özlük haklarıyla ilgili bir düzenleme yer alıyor.

3 Haziran 2023’te açıklanan şu anki kabinede daha önce milletvekilliği ve bakanlık yapmamış 12 bakan var. Bu 12 isim, en az iki yıl bakanlık yaptıktan sonra görevden ayrılırsa emekli milletvekili haklarından yararlanabilecek.

İddialara göre bakanların, 124 bin TL emekli maaşı ve sağlık gibi hizmet haklarını kaybetmemesi için haziran ayı beklenecek.

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