Kulis: Kabine değişikliğinin perde arkası!Mehmet Özhaseki'nin istifasında dikkat çeken 5 saat detayı

31 Mart yerel seçimlerinden bu yana beklenen kabine revizyonunda ilk adım atıldı. Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki yerine yerel seçimde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Başkan adayı olan önceki bakan Murat Kurum’u, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerine de İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu atadı.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları nedeniyle görevi bıraktığını Cumhurbaşkanı’na ilettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Ancak Özhaseki’nin daha Resmi Gazete yayımlanmadan görevi bıraktığını sosyal medyadan duyurması dikkati çekti, durum Özhaseki'nin tepkili olduğu iddialarına yol açtı.

Özhaseki, açıklamasında siyaseti de bıraktığını örtülü biçimde aktardı. Bundan sonra kurulacak aile vakfında görev yapacağını söyledi.

"Çalışıyoruz" mesajından beş saat sonra istifa etti

Özhaseki, gündüz saatlerinde Erdoğan’ın da katıldığı Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda hazır bulunmuştu. Özhaseki, toplantıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz” mesajını paylaşmıştı. Bu mesajdan sadece beş saat sonra ise görevi bıraktığını duyurdu.

Özhaseki, “sağlık sorunları” ile gerekçelendirdiği istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin başına gelen en büyük doğal afette yaraları sarmak ve yıkılan şehirlerimizi imar etmek için tarihi bir sorumluluk üstlendim. Hamdolsun, geldiğimiz noktada işlerin çözümünde önemli bir mesafe alınmış oldu. Yol netleşti, yapılacak inşa ve ihya faaliyetleri adım adım belirlendi… Aldığım görevler boyunca gece gündüz çalışarak, hiçbir dünyevi hesabın içinde olmadan Hakk’ın rızasını temin etmeyi yegane gaye edinerek çalıştım. Vicdan terazisine uygun düşmeyen bir tutum içinde olmamaya ayrı bir özen gösterdim. Ne kendimin ne çocuklarımın boğazından haram bir lokma geçmemesine yönelik hassasiyetimi hep diri tuttum…”

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun Bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre deprem ihaleleri nedeniyle Özhaseki’nin bir süredir çeşitli telkinlere muhatap olduğu, karşı karşıya kaldığı baskıya direndiği ve ancak sonunda istifa ettiği iddia ediliyor.

Koca'nın ayrılmasında AK Parti teşkilatıları ve milletvekilleri mi etkili oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden ayrılmasında ise AK Parti teşkilatları ve milletvekillerinin etkili olduğu öne sürülüyor.

Koca’nın ayrılık kararında AK Parti Kızılcahamam Kampı’nda yaşanan tartışmaların etkili olduğu iddiası daha önce de kamuoyuna yansımıştı. Özellikle randevu sistemi konusunda gelen yoğun eleştirilere tepki gösteren Koca’nın, Cumhurbaşkanı’ndan destek alamadığı için kırgın olduğu öne sürülüyordu.

Kabine'de yeni değişiklikler yolda iddiası

Erdoğan’ın ilerleyen dönemde kabinede yeni değişikliklere de imza atacağı öne sürülüyor.