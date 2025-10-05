Kulis | Kabine revizyonu masada: Hangi bakanlar kalıyor, kimler gidiyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabinede değişikliğe gideceği yönündeki kulis bilgileri, bakanların büyük çoğunluğunun görevde iki buçuk yılı doldurmasıyla birlikte tekrar alevlendi.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, kabinede değişecek bakanlıklara ilişkin kulis bilgilerini yazdı.

Kabinedeki en kıdemli bakan olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yedi yıldır bu görevde olduğunu hatırlatan Bozkurt “Bakanların biri hariç hepsinin iki buçuk yılı doldu. Yani iki seçim arasının yarısı aşıldı. İşte size bakan değişikliği için iyi bir neden” ifadelerini kullandı.

"AK Parti teşkilatlarında ciddi bir operasyon var"

Bozkurt şöyle devam etti:

“AKP teşkilatlarda ciddi bir operasyon yapıyor. Erdoğan’ın tarzıdır bu. Teşkilatlara dinamizm getirmek için ara sıra bunu yapar. 2019 yerel seçimlerinden önce muhtelif belediye başkanlarıyla yaptığı yöntemdir bu. Yani teşkilatlarda yaşanan görevden alma, istifa ettirme uygulaması bir Erdoğan rutinidir. Hepsinin ayrı da olsa bir gerekçesi vardır ama bu dillendirilmez. Aynı belediye başkanlarında olduğu gibi.

Bakanlar arasında da değişikliğe hazırlanıyor Erdoğan. Dedikodu bu sefer ciddi. Hangi bakanlarda değişiklik olacağını muhtemelen 'her şeyi' olan Özel Kalemi Hasan Doğan bile bilmiyordur. Ama bazı tavır ve yorumlarıyla Erdoğan’ı yakından tanıyan çevresi tahminlerde bulunabiliyorlar.”

"Üç bakanın değişmesine kesin gözüyle bakılıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan’ın değişmesine kesin gözüyle bakıldığını aktaran Bozkurt “değişmesi mümkün olmayan bakanları” da şöyle sıraladı:

"Değişmeyecek bakanlar"

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

"Adalet ve İçişleri Bakanları da değişebilir"

Bozkurt, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da değişebileceğini belirterek “Adalet ve İçişleri Bakanları değişirse şaşırmamak lazım. Ali Yerlikaya’nın hazırladığı valiler kararnamesi halen beklemede. MHP kanadı ile Yerlikaya’nın arasında bir 'stres' olduğu da sır değil. Belki MHP kanadına bir 'jest' olarak Yerlikaya değiştirilebilir” dedi.

MHP’nin yargı üzerinden sürekli eleştiri getirdiğini öne süren Bozkurt, “Muhalefetten rol çalarak bunu yapıyor. Bunun muhtelif nedenleri olabilir. Bunlardan birisi yargı bürokrasinde etkin hale gelmektir mutlaka. Orada işler “koalisyon” gibi işliyor. Erdoğan için adalet bakanlarının önemi başsavcılardan sonra gelir. Özellikle her dönem İstanbul başsavcısı, adalet bakanlarından daha kıymetlidir” diye yazdı.

Yeni bakanların büyük bir olasılıkla TBMM’den olmayacağını da ifade eden Bozkurt “Orada sayısal çoğunluğa ihtiyacı var Erdoğan’ın; hem erken seçim kararı aşamasında hem de mümkün olabilirse anayasa değişikliğinde” ifadesini kullandı.