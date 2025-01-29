Kulis... Kabinede değişim hazırlığı: 7 bakan listede!

Nuray Babacan, "Kabinenin sömestr karnesi!" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un sözlü olarak istifasını dile getirdiği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bunu önümüzdeki ay planladığı değişimle birlikte hayata geçireceği iddia ediliyor.

Kabinede değiştirilecek bakanlarla ilgili kulis bilgilerini buraya topladık:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bakan Ersoy, bir önceki kabinede Cumhurbaşkanından görevden ayrılmak istediğini söyleyen birkaç isimden biri. Tüm çalışma arkadaşlarına ‘artık görev almayacağını söyleyip’ veda eden Ersoy, Erdoğan’ın talebiyle yerinde kaldı. Erdoğan’ın ilgisi, kendisine her zaman ayrıcalık yarattı. Kartalkaya felaketine gelmeden önce, bakanın turizm şirketi ve otelleri konusunda yaratılan ayrıcalıklar parti içinde de çok rahatsızlık yarattı. Üst üste yaşananlar nedeniyle görevden alınacağı düşünülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Kabine değişikliği ne zaman konuşulsa ismi ilk akla gelenlerden. Emekli ve dar gelirlilerle ilgili tartışmaların odağında olan bakanın, bu konuda tek karar verici olmadığı biliniyor. Bakanın hem ekonomi yönetimiyle hem de ilgili bakanlıklarla uyumlu çalışmadığı için değişeceği iddia ediliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bakan, göreve geldiği günden beri partisinde ‘kapasitesi ve yetersizliği’ hakkında görüşler bulunuyor. Spor camiasıyla sorunlu ilişkileri, beklenen değişim ve yapılanmaya sağlayamaması nedeniyle çok eleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Parti içinde milletvekillerinin tarım ve hayvancılıkla ilgili taleplerine gerekli ilgiyi göstermediği gibi konularla eleştiriliyor. Kamuoyunda tehlikeli gıdalar ve ürünler listesi yayınlamasıyla tanınan bakanın, parti içi hesaplar ve üretici şikayetleri nedeniyle görevden alınabileceği iddia ediliyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Görevden alınacaklar arasında ilk sayılan isimler arasında bulunuyor. Bir önceki kabine değişikliğinde Cumhurbaşkanının bu göreve getirmek istediği, ancak ailevi nedenlerle istemeyen Bolat, son kabinede görev üstlenmişti. Ancak Bolat’ın bekleneni veremediği ve bu alandaki sorunların çözümüne katkı sağlamadığı iddia ediliyor.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar: Enerji bakanı konusunda kafalar karışık. Görevden alınacağını iddia edenler de aksini söyleyenler de var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konusunda da benzer bir durum var. Cumhurbaşkanının alt yapı yatırımları konusunda yeterli bulmadığı iddia ediliyor. Ancak görevde kalacağını iddia edenler de az değil.

Kafa karışıklığı yaşanan en önemli isimlerden biri de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Yerlikaya’nın görevden alınmasını isteyenler var. Partide bir grubun adamı olmadan bağımsız hareket eden Yerlikaya, Süleyman Soylu karşılığı ile tanınıyor. Yaptığı atamalar bu açıdan değerlendiriliyor. Emniyet bürokrasisinin iç çekişmeleri bakanı zorluyor."