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Kulis: Kabine'de değişim her an açıklanabilir, Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti

Ankara'da kulisler hareketlendi, Kabine'de değişim bekleniyor. Kabine'de değişimin her an açıklanabileceği iddia ediliyor. Yine iddiaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevden alınacak bakanlarla görüşüp kendilerine teşekkür etti.

Haber Merkezi
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Kulis: Kabine'de değişim her an açıklanabilir, Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti
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TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kabine'de değişimin her an açıklanabileceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden alınacak bakanlarla görüşüp kendilerine teşekkür ettiğini iddia etti.

AK Parti, 23 Şubat Pazar günü yapılacak kongreye hazırlanırken, gözler olası Kabine değişikliğine çevrildi. Siyaset kulislerinde günlerdir hangi bakanların gideceği, yerine kimlerin geleceği konuşuluyor. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kabine değişiminin an meselesi olduğunu söyledi.

TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında AK Parti kulislerinden son bilgileri aktaran Atik, "Herkes teyakkuz halinde" dedi.

"Erdoğan bazı bakanlarla görüşüp teşekkür etti"

Atik, "Hatta sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı bakanlar ile görüşüp kendilerine teşekkür ettiğine dair bilgiler geldi. Ama hangi bakanlar ve kaç bakan belli değil. Ticaret ve Aile bakanlıklarının adı geçiyor ama net değil" iddiasında bulundu.

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