Kulis: Kabine’de değişim iki bakanla sınırlı kalmayacak

31 Mart yerel seçimlerinde yenilgiye uğrayan AKP’de bir süredir gündemde olan kabinede değişiklik iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Birkaç gün önce görevden affını istediği iddiaları ortaya atılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin sürpriz görevden ayrılışı ile beklenen Kabine değişikliği kısmi olsa da gerçekleşmiş oldu.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; kulislerde bu iki bakan değişikliğinin ilk adım olduğu, asıl değişimin kısa süre içinde olmasa da AK Parti’nin kongre takvimi kapsamında gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Randevu sorunu ve sağlık problemleri

Sağlık sistemine ilişkin son bir yıldır yaşanan sıkıntılar, randevu probleminin bir türlü çözülememesi, bu konudaki sıkıntıların yerel seçim sonuçlarında da etkili olduğu tespiti, Koca’nın bakanlığı bırakmasındaki en önemli neden olarak görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, katıldığı bazı toplantılarda da hastane randevuları sebebiyle tartışmalar yaşanmıştı.

Özhaseki’nin istifasının da tamamen "sağlık problemlerinden" kaynaklandığı belirtiliyor.