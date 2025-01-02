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Kulis | Kabinede değişim rüzgarları esiyor: Hangi bakanların görevi sonlanacak?

Türkiye yeni yıla yeni kabine ile girecek. AK Parti kulislerine göre, kabinede yeri garanti olan isimler Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Murat Kurum… Bu isimlerin dışındaki 5-6 bakana ise “Buraya kadar” denilecek ve şubat sonundaki büyük kongrede yeni isimlere görev verilecek.

Haber Merkezi
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Kulis | Kabinede değişim rüzgarları esiyor: Hangi bakanların görevi sonlanacak?
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AK Parti’de yerel seçimlerden sonra başlayan değişim tartışmaları, kongre süreci ile nihayete erecek.

İl kongrelerinin Şubat’ın ilk haftasında bitirilmesi, son haftada da büyük kongrenin yapılması planlanan AK Parti’de, parti yönetiminde büyük değişiklik olacağı, kabinedeki revizyonun da aynı tarihlerde yapılabileceği ifade ediliyor.

AK Parti kulislerinde, kabinede en az 5-6 bakanın değişeceği tahmini yapılıyor. Kulislerde, kimlerin gideceğinden çok, yeri garanti olan isimler üzerinde değerlendirme yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, ‘yeri sağlam’ isimler arasında olduğu belirtiliyor.  AK Parti kaynakları, “Bu isimler dışında kalanlardan kim değişirse değişsin, sürpriz olmaz” görüşünü dile getiriyor. Ayrıca kabineden bazı isimlerin genel merkezde değerlendirilebileceği, yine eski belediye başkanlarından parti yönetimine kaydırmalar olabileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.

Grupta da değişim var

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti’deki değişim sadece parti yönetimi ve kabine ile sınırlı olmayacak. Kamuoyundan gelen tepkiler dikkate alınarak, haziran ayına gelindiğinde, Meclis grup yönetiminde de değişim gerçekleştirilecek. Bir grup başkanı ile beş grup başkan vekilliği için AK Parti’de yeniden seçim yapılacak. Bu doğrultuda, bazı grup başkan vekillerinin değişebileceği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son il başkanları toplantısında, son dönemlerde genel merkezin yanı sıra, meclis grubuna yönelik de milletten serzenişler geldiğini ifade ederek, grup yönetiminde de değişime gidileceğinin mesajını vermişti.

Kurtulmuş ile yeniden

Haziran ayında Meclis Başkanlığı için de yeni seçim yapılacak. TBMM başkanlığı için bir yasama döneminde iki defa başkanlık seçimi yapılıyor. Meclis başkanı seçimi ilk dönem için iki yıllığına, sonraki dönem için ise üç yıllığına seçiliyor. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un görev süresi haziran ayında dolacak. AK Parti kulislerinde Kurtulmuş’un yeniden aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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