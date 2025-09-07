Kulis: Kılıçdaroğlu 21 Eylül'de aday olmayacak ama ayrı PM listesi çıkarılabilir

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibini görevden alarak yerine eski milletvekili Gürsel Tekin'i kayyum olarak atamıştı.

Bu adımın, CHP kongresinin iptali istemiyle Ankara'da devam eden ve bir sonraki duruşması 15 Eylül'de yapılacak davayı etkileyeceği değerlendiriliyor.

Kulislerde mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması durumunda, Özgür Özel ve mevcut yönetiminin görevden el çektirileceği ve yüksek ihtimalle eski genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partiye genel başkan olarak geri döneceği konuşuluyor.

CHP’nin 4 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayından önceki tüm parti yönetimi de mutlak butlan hâlinde görevi devralmış olacak. Bu durumda, CHP’nin 3 Kasım 2023 tarihindeki yönetimin tamamı yeniden göreve başlayacak.

Kayyum tartışmaları üzerine, 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla delegelikleri düşen İstanbul üyeleri dışında kalan delegelerden bine yakını, noter onaylı imzaları ile Genel Merkeze yeniden kurultay düzenlenmesi talebiyle başvuru yaptı.

Tüzükte öngörülen yeterli sayıda imzalı başvurunun CHP Genel Merkezi'ne ulaşmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzasıyla 22. Olağanüstü Kurultay'ın 21 Eylül Pazar günü saat 10:00'da Ankara'da toplanacağı bildirildi. Parti yönetimi 21 Eylül'de delegelerden güvenoyu isteyecek.

"Kayyum kurultay sürecini devam ettirmek zorunda"

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; mahkeme, mevcut yönetimi görevden alsa bile, hatta büyük kurultay delegelerinin de görevinin sona erdiğine karar verse bile, hukukçulara göre devam eden kurultay süreci durdurulamayacak.

15 Eylül’de Ankara’daki Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nu yeniden göreve getirme kararı verir ve Kılıçdaroğlu veya başka biri görevlendirilirse, göreve gelecek ekip, olağanüstü kurultay sürecini devam ettirmek zorunda kalacak.

CHP kurmayları, böyle bir durumda YSK’ya yapılacak itirazların da karşılık bulmayacağı düşüncesinde. İstanbul’un ilçeleri ile ilgili verilen kongrelere devam edilmesi kararının, olağanüstü kurultay sürecinde de emsal teşkil edeceği belirtiliyor.

"Kayyum koltukta altı gün oturur"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 21 Eylül’de yapacağı olağanüstü kurultayı "teknik ve hukuki bir hamle" olarak nitelendirerek, “15 Eylül’de partinin genel başkanlığına bir kayyım atanırsa o kayyum orada altı gün durur; altı gün sonra parti seçilmiş genel başkanını yeniden seçer” dedi.

CHP’nin hukukçularından Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da yaptığı açıklamada, CHP kurultayı ile ilgili süren “butlan davası” sonucu ne olursa olsun 21 Eylül’de kurultayın toplanmak zorunda olduğunu söyledi. Akdoğan, şunları söyledi:

“Zira YSK’nın kararı bunun garantisidir. Seçim kurulu CHP’nin kurultayını yapmak zorundadır. Aksi bir karar İstanbul’da olduğu gibi YSK tarafından tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılır. İster kayyum atansın ister CHP yönetimi kalsın delegenin istemiyle toplanan bu kurultayı kimse iptal edemez.

Kayyum kararı çıkmazsa mevcut CHP yönetimi dahi 'gerek kalmadı' diyerek bu kurultayı iptal edemez. Zira kararı delege aldı. 15’inde ne olursa olsun 21’inde CHP kurultayını tamamlar ve yetkili organlarını seçer. En kötü olasılıkla hukuka aykırı şekilde kayyum atanmış olsa bile, atanmış kayyım gayrimeşru durumunu 1 hafta sürdürebilir. İstanbul’da da durum budur. Bu garabet en çok il kongresine kadar sürer."

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ayrı PM listesi çıkarabilir

Öte yandan, olağanüstü kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa aday olması beklenmiyor. Ancak Parti Meclisi konusunda Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin ayrı liste çıkarabileceği ifade ediliyor.

CHP tüzüğüne göre genel başkan adayı olabilmek için delegelerin yüzde beşininin imzası gerekiyor. CHP’nin kayıtlı bin 320’den fazla delegesi bulunuyor. Bu durumda eğer Kılıçdaroğlu veya bir başkası genel başkan adayı olmak isterse en az 67 delegenin desteğini bulmaları gerekecek.

6 Nisan'da olağanüstü kurultay yapılmıştı

CHP, 2023’teki kurultayın iptal riskine karşı 6 Nisan 2025 tarihinde de olağanüstü kurultay yapmıştı. Ancak kurultay genel başkan çağrısıyla gerçekleştirildiği için, mahkemenin alacağı mutlak butlan kararı ile o kurultayın da geçersiz olacağı belirtiliyordu. CHP bu riski ortadan kaldırmak için bu kez delegelerin imzasıyla olağanüstü kurultay yapma formülünü devreye soktu.