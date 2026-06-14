Kulis: Kılıçdaroğlu yönetimi, Özel'e destek veren bazı il başkanlarının yerine alternatif isimler arıyor

CHP kulislerinde, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin Parti Meclisi ve TBMM Grubu’nda değişiklik yapmasının ardından il başkanlıklarına da yöneleceği konuşuluyor.

İddialara göre bazı il başkanlarının görevden alınması, yerlerine atama yapılması veya ihraç süreçlerinin başlatılması seçenekleri değerlendiriliyor.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre parti kaynakları, geniş çaplı bir değişiklik yerine birkaç kritik ilde yapılacak hamlelerle diğer teşkilatlara mesaj verilmesinin hedeflendiğini öne sürüyor.

Özgür Özel yönetimini destekleyen bazı il başkanları, destek açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarını yeniden yayımladıkları gerekçesiyle uyarıldıklarını belirterek, yerlerine alternatif isimler arandığını savunuyor.

İl başkanları, “CHP, atamalar ve ihraçlarla yönetilecek bir parti değil. Taban bunu kabul etmez. Alternatif isim bulunsa bile ekip kuracak kadro oluşturmakta zorlanıyorlar” görüşünü dile getiriyor.

Başkanlar, ihraçlar olması halinde 74 il başkanının Özel’e destek veren bir bildiri açıkladığını anımsatarak “Genel merkez bir başkanı bile değiştirse, diğer başkanlar bu duruma tepki gösterecektir” değerlendirmesini yapıyor.