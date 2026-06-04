Kulis: Kılıçdaroğlu'nun belirlediği yeni yönetim, kurultay için imza veren 111 milletvekilini aradı

Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP'de görevdeki 138 milletvekilinden 111'i, ortak açıklama yayımlayarak kısa süre içerisinde kurultaya gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Partinin 25 Temmuz'a kadar kurultay yapılmaması halinde seçime girememe riskiyle karşı karşıya kalacağını vurgulayan vekiller, "Yaşanan krizin, ülkemize ve partimize daha fazla zarar vermemesi adına, olağanüstü kurultayımızın en kısa sürede toplanması gerekmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Kılıçdaroğlu yönetiminin hem milletvekilleriyle hem de mahkeme kararıyla göreve getirilen Parti Meclisi yönetimiyle telefon trafiği yürüttüğü öğrenildi.

Bu kapsamda, butlan yönetiminin; imza veren 110 milletvekilinin süreçle ilgili fikirlerini almak için vekilleri aradığı kaydedildi.

Partinin seçilmiş yönetimini destekleyen vekillerin de bu telefona karşı partiye yapılan polis baskını gibi durumları örnek gösterdiği ve “Hukuksuz bir süreç yaşıyoruz. Partiye yaşatılanlar yanlış” gibi görüşler paylaştığı öğrenildi.