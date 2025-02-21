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Kulis: Kongrede cumhurbaşkanının doğum günü kutlanacak, Erdoğan imzalı saatler hediye edilecek

AK Parti'nin 23 Şubat'ta gerçekleşecek 8. Olağan Büyük Kongresine günler kala kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Kulis bilgilerine göre AKP kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlanacak. Parti delegelerine Erdoğan imzalı kol saati hediye edilecek.

Haber Merkezi
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Kulis: Kongrede cumhurbaşkanının doğum günü kutlanacak, Erdoğan imzalı saatler hediye edilecek
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AK Parti'nin 23 Şubat'ta gerçekleşecek 8. Olağan Büyük Kongresine günler kala kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kongreyle birlikte kabinede değişikliğe gideceği uzun süredir kulislerde konuşuluyor.

Erdoğan imzalı saatler hediye edilecek

Posta yazarı Murat Çelik, SÖZCÜ TV'de Özlem Gürses'in hazırlayıp sunduğu Para Politika programına konuk oldu. Gazeteci Çelik, Ankara kulislerinden aldığı son bilgileri paylaştı.

Çelik'e göre AKP kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlanacak. Erdoğan, 26 Şubat'ta 71 yaşına giriyor.

Ayrıca yine Çelik'e göre kongrede parti delegelerine markasısız ve sınırlı sayıda üretilen 2 bin 500 adet kol saati hediye edilecek. Saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası olacak. 

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