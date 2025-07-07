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Kulis l CHP’li 20 milletvekili ara seçim için istifa edecek!

Ankara kulislerinden seçimlerle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre CHP, 20 milletvekilinin toplu istifası ile ara seçim için bastırma planı üzerinde çalışıyor.

Haber Merkezi
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Kulis l CHP’li 20 milletvekili ara seçim için istifa edecek!
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Ankara kulislerinden seçimlerle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. 

Gazeteci Hilal Köylü, CHP'nin "ara seçim" için 20 milletvekilinin istifa etmesini konuştuğunu öne sürdü.

"Olabilir, niye olmasın?" diyen Köylü, "14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından 30 ay geçtikten sonra seçim yapılabiliyor. CHP tekrar psikolojik üstünlüğünü, sahadaki hakimiyetini tekrar gösterebilir, halk nezdinde hem de iktidar nezdinde" ifadelerini kullandı. 

Köylü'nün Youtube kanalında anlattığı CHP'nin seçim stratejisi şöyle:

"Ara seçim olabiliyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu çağrı üzerinde duracaklarını, daha da büyüteceklerini söylüyor.

'Seçim nasıl olacak?' soruları var kulislerde... Olabilir, niye olmasın? 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından 30 ay geçtikten sonra seçim yapılabiliyor. Ara Seçim olabiliyor. Milletvekilleri istifa edebiliyor, istifa edilen bölgelerde seçim tekrarlanabiliyor. Ne olur böyle bir şey olursa? CHP tekrar psikolojik üstünlüğünü, sahadaki hakimiyetini tekrar gösterebilir, halk nezdinde hem de iktidar nezdinde.

İktidar cephesi: "Yaptırtmayız"

İktidar cephesi diyor ki 'Milletvekilleri istifa etse bile TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması gerekiyor. Bizim orada çoğunluğumuz var. Biz onay vermeyiz, seçim yaptırtmayız CHP'ye' diyor.

"İmamoğlu için yapıldı"

CHP ise 'Tamam yaptırtmayın, biz yine sandığı halkın önüne koyarız, halkı sandıkla buluştururuz' diyor. Böyle bir strateji üzerinde çalışılıyor. Nasıl olacak bu? 'E biz bunu yaptık? Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaptık. Her yere sandık koyduk, halk sandıklara koştu. Şimdi de koşar."

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