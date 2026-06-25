Kulis: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yakın zamanda bir araya gelebilir

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in 20 Temmuz'a kadar kurultay hamlesi yapılmazsa yeni parti için düğmeye basması bekleniyor.

Mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyse kurultay için son olarak eylül ayına işaret etti.

Partide gerilim sürerken, gazeteci Aytunç Erkin, Kılıçdaroğlu cephesinden aldığı bilgileri paylaştı. TV100'de konuşan Erkin, iki ismin bir araya gelebileceğini belirterek şöye konuştu:

"Kılıçdaroğlu yakın zamanda İkinci Yüzyıl Manifestosu'nda olduğu gibi yeni bir manifesto açıklayacak. Türkiye ve dünyaya dair yeni bir yol haritası çizilecek. Önümüzdeki süreçte sürprizlere açık olun. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelip konuşabilir."

'Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum'

2016 yılında dokunulmazlıkların kaldırılması ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklanması hakkında Aytunç Erkin’e açıklama yapan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyon programında kullandığım cümleden dolayı Sayın Demirtaş üzerinden hesaplaşmayı doğru bulmuyorum. Kimse buradan kendisine bir siyaset devşirmesin. AİHM ve AYM kararları dikkate alınarak Selahattin Demirtaş derhal tahliye edilerek özgürlüğüne kavuşmalıdır, bunun dışındaki her tartışma suni gündem yaratma çabasıdır ve Sayın Demirtaş'a zarar vermektir."