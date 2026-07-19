Kulis: Özgür Özel'in "Yeni Parti"si için iki ayrı marka tescil başvurusu yaptı

CHP’de yaşanan yönetim tartışmalarının ardından gündeme gelen yeni parti seçeneğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu kayıtlarında, 17 Temmuz’da “Yeni Parti”, 19 Temmuz’da ise “Yeni Parti Genel Merkezi” adlarıyla yapılmış iki ayrı marka tescil başvurusu yer aldı.

Başvuruların zamanlaması, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel’in yeni parti hazırlıklarına ilişkin son açıklamalarını yeniden gündeme getirdi.

Ancak söz konusu marka başvurularını yapan kişi ya da kişilerin Özel ve beraberindeki isimlerle bağlantısı olduğuna ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.

BirGün'de yer alan habere göre TÜRKPATENT kayıtlarında daha önce, 2019, 2020 ve 2025 yıllarında “Yeni Parti” adıyla yapılan marka başvurularının da reddedildiği görüldü.

Özel: İsim ve logo üzerinde çalışılıyor

Özgür Özel, geçen hafta Sözcü TV’de katıldığı programda olası yeni partinin ismi ve kuruluş takvimine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Partinin isminin henüz kesinleşmediğini belirten Özel, “İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Şimdilik ‘Yeni Parti’ diyelim. Yani isim olana kadar yeni parti diyelim” ifadelerini kullanmıştı.