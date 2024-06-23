Kulis: Sahipsiz köpeklerle ilgili düzenlemeden vazgeçilmiyor, ötenazi de ısrar sürüyor

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenleme hakkında tartışma sürerken düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı kulise göre kaçak üretim yapıp, yavruları sokağa atanlara 50 bin lira ceza öngörülüyor.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti grup yönetimi sahiplenilmeyen başıboş köpeklere ötanazi uygulanmasını da içeren taslak, yarın AK Parti’nin MYK toplantısında masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MYK üyelerinin görüşleri alındıktan sonra, teklifin TBMM Başkanlığına sunulması, takvimin uygun olması durumunda da tatil öncesi yasalaştırılması hedefleniyor.

Cins köpekler gündemde

AK Parti kaynakları, taslakta cins köpeklerle ilgili kaçak üretim yapıp, sonrasında fazla yavruları sokağa salanlara ilgili caydırıcı ceza öngörüldüğünü kaydetti. Parti kurmayları, “Sorumsuzca cins bir köpeği bir batında 5-6 tane yavrulatıyor. Birini veya ikisini alıyor gerisini bırakıyor sokağa, buna ceza olacak. Hem kaçak üretim açısından ceza olacak hem de sokağa bırakma cezası olacak. Bu rakam 50 bin lira olarak planlanıyor. Ancak caydırıcı olması açısından 50 bin liranın üzerinde bir rakam da olabilir” dedi.

Ayrıca, tehlike arz eden hayvanları üreten, sahiplenen, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların Türkiye’ye girişini, satışını ve reklamını yapanlara da hayvan başına 50 bin lira para cezası verilecek. Başıboş köpeklerin barınaklara alınması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi konusunda sorumlulukları artırılan yerel yönetimlere de ilgili bakanlıklar tarafından destek de sağlanacak.

Karar veteriner hekimin olacak

Öte yandan, kamuoyunda en çok tartışma konusu olan sahiplenilmeyen köpeklere ötanazi uygulamasından geri adım atılmayacak. AK Parti kaynakları “Aksi hâlde bu saldırganlar köpeklerin önüne geçilemez. Toplumsal risk taşıyan, kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkânı olmayan köpeklere ötanazi uygulanacak. Bu konuda kararı veteriner hekimlerden oluşan bir heyet verecek. İlgili bakanlıklar, sahiplendirme, kısırlaştırma ve barınaklar konusunda belediyelerimize destek verecek. Bu konuda bir bütçe oluşturulacak” dedi.

Ötenazi düzenlemesine ekleme

Mevcut mevzuatta, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda ötanazi uygulanabileceği düzenleniyor. Bu düzenlemeye bir ay içerisinde sahiplendirilememiş olanlara da ötanazi yapılacağı hükmü ekleniyor. Ötanazi yapılması ile ilgili usul ve esaslar ayrıca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.