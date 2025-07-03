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Kulis: Terör örgütü PKK'nın silah bırakma videosu MİT gözetiminde kaydedilecek, önce Beştepe'ye sunulacak

Korkusuz yazarı Can Coşkun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle önümüzdeki hafta yapacağı görüşme öncesi dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Haber Merkezi
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Kulis: Terör örgütü PKK'nın silah bırakma videosu MİT gözetiminde kaydedilecek, önce Beştepe'ye sunulacak
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Korkusuz yazarı Can Coşkun, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, son olarak 10 Nisan'da görüştüğü DEM Parti heyetine aylar sonra yeniden randevu verdiğini yazdı. 

Coşkun, terör örgütü PKK'nın sembolik bir tören eşliğinde bir gruba silah bıraktırma videosunun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) gözetiminde kaydedilmesinin ve bu kaydın önce Beştepe'ye sunulmasının, ardından da kamuoyuna ilan edilmesinin beklendiğini yazdı.

Coşkun, bu gelişmenin, görüşmenin hemen öncesi veya sonrasında yaşanabileceği ifade etti.

Coşkun, görüşmenin ardından komisyon aşamasının hızlanacağını ve sürecin MHP ile DEM Parti'nin talepleriyle şekillenerek Meclis'e taşınacağını belirtti. Coşkun, Ankara kulislerinde MHP'nin bazı özel maddeler için "yüksek hassasiyet" gösterdiğini, DEM Parti'nin ise "af gündemi" önceliğiyle masaya geleceğinin konuşulduğunu yazdı. Coşkun, AKP cephesinde ise sürecin aceleye getirilmemesi gerektiği görüşünün hâkim olduğunu aktardı.

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