Kulisler bunu konuşuyor: Kılıçdaroğlu'nun Şampiyonlar Ligi kadrosunda kimler var?

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam evinin mutfağından yeni bir video paylaştı ancak Kılıçdaroğlu bu kez yanlız değildi, yanında DEVA Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ali Babacan vardı.

Kılıçdaroğlu'nun 'Şampiyonlar Ligi hazır' başlığıyla yayınladığı video kısa sürede milyonlarca kez görüntülendi.

Seçime 11 gün kala kampanyaların hız kazandığı dönemde, Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı siyaset kulislerini de hareketlendirdi.

Millet İttifakı'nın ekonomide 'Şampiyonlar Ligi'nde kimler var? Kulisler en çok bu sorunun yanıtını merak ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan ile ilgili övgü dolu sözleri dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu, "Ali Babacan ekonomide akılcı bir siyaseti benimsemiş, işinin ehli bir insan. Türkiye'yi bu krizden çıkaracak, sonrasında da kalıcı refahı hazırlayacak ekip hazır." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ekonomi yönetimiyle ilgili ipuçları da verdi, ekonomi yönetiminin dünyada kapıları açacağını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Ekonomi kadrosunda, sektörden ve Millet İttifakı'nın tüm partilerinden uzman isimler yer alacak. Bu ekonomi ekibini söyleyince dünyada gittiğim tüm ülkelerde kapılar sonuna kadar açıldı." diye konuştu.

Kulislerde CHP liderinin ekonomi kadrosunun bir kaç gün içinde açıklanacağı gelen bilgiler arasında.