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Kulisler hareketlendi! Trump’ın zaferi sonrası Berat Albayrak iddiası

Donald Trump'ın 47. ABD başkanı seçilmesinin ardından, Türkiye'yi de ilgilendiren bir iddia gündeme geldi. Trump ve damadı Kushner ile yakın ilişkileri bilinen eski bakan Berat Albayrak'ın kabineye geri döneceği ileri sürüldü.

Haber Merkezi
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Kulisler hareketlendi! Trump’ın zaferi sonrası Berat Albayrak iddiası
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Dünya, ABD seçimlerinin sonuçları ve olası etkilerine odaklanmış durumda. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, kesin olmayan sonuçlara göre ABD'nin 47. başkanı olmaya yakın. Trump'ın dünya genelindeki etkileri şimdiden tartışılmaya başlanırken, Türkiye'deki vatandaşlar da Orta Doğu'daki çatışmalar ve ekonomik gelişmeler üzerindeki etkilerini merak ediyor.

Berat Albayrak'ın kabineye geri döneceği iddia edildi

Trump'ın zaferini ilan etmesi sonrası sosyal medyada Türkiye'deki kabineye Trump etkileri konuşulmaya başlandı. En önemli iddia ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kabineye geri döneceği yönünde oldu.

Trump'ın damadı ile yakın ilişkisi

Bu iddiaların temelini ise Albayrak'ın Trump ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile olan ikili ilişkileri oluşturdu. Kushner ile Albayrak'ın yakın ikili ilişkisi olduğunu ise geçen senelerde The New York Times yazmıştı.

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