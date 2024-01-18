Kulisler hareketli... AK Parti’nin iki büyükşehir adayı büyük ölçüde kesinleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 48 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacak. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından Turgut Altınok ile videosunu paylaştı. NTV’nin haberine göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması beklenen Altınok, şu an Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.

Turgut Altınok'un ardından bir adayın daha belirlendiği iddia edildi. Bu adayın da İzmir olduğu aktarıldı. Kulislerde AK Parti'nin İzmir için Hamza Dağ'ı aday olarak göstereceği konuşuluyor.

AK Parti’nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olacağı merakla beklenirken, kulislerinden edinilen bilgiye göre AK Parti'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayının mevcut Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün olduğu iddia edildi.

Bugün açıklanması beklenen adaylar şöyle;

- Ankara Turgut Altınok

- Adana Fatih Mehmet Kocaispir

- Diyarbakır Halis Bilden

- Kahramanmaraş Fırat Görge

- Nevşehir Mehmet Savran

- Konya Uğur İbrahim Altay

- Malatya Sami Er

- Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül

- Adıyaman Ziya Polat