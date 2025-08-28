Kulislerde konuşulan iddia! Akşener'den Mansur Yavaş'a teklif: 'Aday ol, kazanamazsan İYİ Parti'yi sana bırakırım' 

2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkması ve sonrasında geri dönmesi gündemi günlerce meşgul etmişti.

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de katıldığı bir programda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İddiaya göre dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'dan ayrıldığı dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Akşener, anketlerde daha yüksek oy potansiyeline sahip olduğu gerekçesiyle Yavaş'ın aday olmasını önerdi.

Burhan, şunları söyledi:

"Pazar gecesi, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasından bir gün önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Sayın Meral Akşener'le geç saatlerde evinde bir görüşme yapıyor. Meral Hanım, anketlerde Kemal Bey'in geride kaldığını, buna karşın Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğunu söylüyor ve Mansur Bey'e 'Cumhurbaşkanı adayı ol' çağrısında bulunuyor."

"İYİ Parti'yi sana bırakırım"

Burhan, Yavaş'ın bu teklif karşısında çekingen bir tutum sergilediğini, Akşener'in ise bunun üzerine seçimi kaybetmesi durumunda Yavaş'a İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı teklif ettiğini iddia etti.

Burhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Mansur Bey çekingen davranınca, Meral Akşener kendisine 'Mansur abi gel Cumhurbaşkanı adayı ol. Seçimi kaybedersen, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı sana bırakırım' diyor. Akşener, Yavaş'a böyle bir teklifte bulunuyor."