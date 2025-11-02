Kulisleri hareketlendiren iddia: 3 milletvekili daha AK Parti'ye geçiyor

Genel seçimin ardından TBMM'deki sandalye dağılımı neredeyse her ay değişti. CHP listelerinden Meclis'e giren bazı milletvekillerinin AK Parti’ye katılması tartışma konusu oldu.

Son olarak Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nden (GP) istifa edip bağımsız kalan 3 milletvekilinin daha AK Parti’ye geçeceği iddiası ortaya atıldı. DEVA ve GP’den Meclis’e giren 24 vekilden 12’si istifa etti. TBMM’de DEVA’nın 8, GP’nin 4 milletvekili kaldı.

3 isim daha AK Parti’ye mi geçiyor?

Sözcü'de yer alan habere göre, Meclis’te halen AK Parti’nin 272, MHP’nin 47, HÜDAPAR’ın 4 ve DSP’nin bir milletvekili var. Cumhur İttifakı böylelikle 324’e ulaşıyor. GP kökenli bağımsız milletvekilleri Selim Temurci, İsa Mesih Şahin ve Doğan Demir’in de AK Parti’ye katılması bekleniyor. MHP’nin istifasını isteyip bağımsız kalan Hasan Basri Sönmez, İsmail Akgül ve Mustafa Demir ile birlikte sayı 330’a, 56 DEM milletvekiliyle de 386’ya ulaşıyor.

Anayasa değişikliği için kritik sayı 400

Altılı masada bulunan DEVA, SP, GP ve DP adayları son seçime CHP listelerinden girdi. DEVA 14, Gelecek ve Saadet 10’ar, Demokrat Parti de 3 sandalyeye sahip oldu. Bu milletvekillerinden bir bölümü AK Parti’ye ve CHP’ye geçti. İYİ Parti’den 7, Gelecek’ten 3, YRP’den de bir milletvekili AK Parti’ye transfer oldu. 3 yeni isim ile birlikte başka partilerden AK Parti’ye geçenlerin sayısı 14’e çıkacak. Gündemdeki Anayasa değişikliği için gerekli olan milletvekili sayısı ise 400.