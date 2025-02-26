Kültür Bakanı Ersoy, Kartalkaya'daki otel yangını komisyonuna katılmadı: Muhalefet komisyonu terk etti

Bolu’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının nedenlerinin araştırılması amacıyla oluşturulan komisyon toplandı.

TBMM Araştırma Komisyonu'nun toplantısına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın yanı sıra bakanlık bürokratları katıldı. CHP, toplantının başında “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy komisyona gelsin” talebini yineledi.

"Bakan burada olmalı"

Komisyon toplantısının başında söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır, Bakan Ersoy’un komisyona gelmemesine tepki gösterdi.

Komisyonda toplanacak delillerin, savcılığın soruşturma sürecinde önemli bir yer teşkil edeceğini belirten Başarır, şunları söyledi:

“Faciada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kusurunun olduğu açık bir gerçek. Bakan burada olmalı, Bakan’a sorular sormalıyız. Bakan buraya gelmezse, burası bakanı aklama komisyonu olur. Meclis’e olan saygısından Bakan buraya gelmeli. Bu size vicdanen normal geliyor mu? Bakan burada değilse bizim muhalefet olarak burada olmamızın bir anlamı yok."

Muhalefet komisyonu terk etti

Diken'in aktardığı habere göre Başarır'ın konuşmasının ardından CHP’li vekiller komisyonu terk etti.

Yeni Yol Grubu (Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi), İYİ Parti ve DEM Parti de bakanın olmamasına tepki göstererek toplantıdan ayrıldı.