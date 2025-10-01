  1. Ekonomim
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada "Türkiye Sinema Festivali" kapsamında sinemaseverlerin büyük bir rekora imza attığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu: Sinemada tüm zamanların eylül rekoru kırıldı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, 27-28 Eylül tarihlerinde ülke genelinde bin 500 salonda sinema biletlerinin 80 TL'den satıldığını ve toplam 780 bin kişinin sinema keyfi yaşadığını belirtti.

Bakan Yardımcısı, önceki hafta sonuna göre seyirci sayısının yaklaşık 6 kat artarak 135 binden 780 bine yükseldiğini, özellikle alışveriş merkezlerindeki sinema salonlarında yoğunluk yaşandığını ifade etti.

"Bu güzel etkinlikte emeği geçen sinemanın tüm paydaşlarına ve özellikle siz değerli sinemaseverlere çok teşekkür ederiz" diyen Mumcu, kültür ve sanata verilen değerin halkın yoğun ilgisiyle buluşmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

