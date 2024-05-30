Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan, Ahmet Uğurlu için taziye mesajı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu'nun vefatı üzerine bir taziye mesajı paylaştı. Ersoy, Uğurlu'ya Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu için taziye mesajı yayımladı.
Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sinema ve tiyatromuzun usta isimlerinden Ahmet Uğurlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Canlandırdığı karakterlerle kalbimizde daima yaşayacak olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.
Sinema ve tiyatromuzun usta isimlerinden Ahmet Uğurlu'nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) May 30, 2024
Canlandırdığı karakterlerle kalbimizde daima yaşayacak olan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.
Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/4Uvdk0OXgb