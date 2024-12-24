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Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 müfettiş yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam etmek üzere giriş sınavı ile 6 müfettiş yardımcısı alacak.

AA
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Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 müfettiş yardımcısı alacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere giriş sınavı ile 6 müfettiş yardımcısı alınacak.

Başvuru yapacak adaylarda, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul edilen yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birisini bitirmiş olma şartı aranacak.

Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden, belirtilen fakültelerin mezunları için KPSSP48 puan türünden 80 ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla en yüksek puan almış 90 kişi içerisinde yer alması gerekecek.

Adaylar başvurularını, 13-31 Ocak 2025 tarihleri arasında, saat 23.59'a kadar, e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın (https://www.ktb.gov.tr - https://teftis.ktb.gov.tr) resmi internet sitesinde duyurulacak.

Sözlü sınava gireceklerin başvuru sistemine kayıtlı adreslerine, sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden en az 15 gün önce yazılı bildirilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek.

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