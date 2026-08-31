Kültür ve Turizm Bakanlığı, BTK ve DHMİ'ye üst düzey atamalar Resmi Gazete'de

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz atandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanlığına Kurul Üyesi Mehmet Koçyiğit getirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Enes Çakmak atandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu üyeliklerine ayrıca Celalettin Dinçer ve Liman Peker getirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise kurumun Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Çakmak atandı.