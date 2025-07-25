Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Perge Antik Kenti'yle ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, "yangının antik kente sıçradığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya'nın Aksu ilçesinde bugün çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Perge Antik Kenti Tiyatrosu sınırına kadar ulaşmış ancak ilgili tüm kurumların koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınmıştır. Kültürel mirasımız olan Perge Antik Kenti'nde yangın kaynaklı herhangi bir zarar yaşanmamıştır. Bazı mecralarda yer alan 'yangının antik kente sıçradığı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yangına müdahale eden tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz."

Antalya Valisi Hulusi Şahin "Aksu'da şu anda bulunduğumuz mevkide Fatih ve Yurtpınar mahallelerimizde çıkan yangın büyüme eğilimi gösteriyor. Şu anda Perge Antik Kenti'nin dış duvarlarına kadar ulaşmış vaziyette çünkü gördüğünüz gibi yoğun bir rüzgar var, aşırı sıcak var ve sıçrama, atlama yapıyor. Ekiplerimiz çalışıyor." açıklaması yapmıştı.