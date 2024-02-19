'Passolig dönemi' sona eriyor

Kulüpler Birliği Vakfı, elektronik bilet satışı için organizasyon ve teknik altyapı kabiliyeti olan firmalarla görüşme kararı alındığını duyurdu. Böylelikle maç biletlerindeki yıllar süren Passolig tekeli sonlanmış olacak.

Bir sonraki dönemde uygulamaya geçileceği aktarılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle:

* 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 5.11 Maddesinin (b) bendi uyarınca elektronik kart ile elektronik kart kapsamında satışı gerçekleştirilecek biletlerin basım, satış ve dağıtımına ilişkin yerel uygulamalar kulüpler tarafından gerçekleştirilir.

* Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir.

* Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetini haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır.

* Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfı’na başvurularını info@kuluplerbirligi.org adresine iletmeleri rica olunur.