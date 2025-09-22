Kura sonucu CHP'de kalan Bayrampaşa belediyesi için AK Parti'den iptal davası

AK Parti, CHP'li İbrahim Kahraman'ın Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçilmesinin ardından hukuki süreci başlattıklarını belhirterek seçimin iptali için açtı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamamada, hukuki süreç başlatıldığı bildirilyerek "Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık.

Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık. Kamuoyuna saygılarımızla” denildi.

GERGİN GEÇEN SEÇİM CHP'DE KALDI

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi saat 10.00'da olağanüstü toplandı.

Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekilliği seçimini dördüncü turunda oyların eşit çıkması nedeniyle yapılan kura çekimi sonucu CHP’nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili kazandı.

Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, üçte iki salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı.

İkinci turda ise Akın’ın isminin yazılı olduğu bir oy pusulasında mührün yanlış yere vurulduğu gerekçesiyle bir oyun geçersiz sayılması üzerine Akın ve Kahraman 18’er oy aldı.

Üçüncü tur oylamada ise meclis üye tam sayısının yarısından bir fazla oy oranı olan 20 sayısı arandı. Bu turda da Cumhur İttifakı adayı Akın’a verilen bir oy yazım yanlışı gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Üçüncü turda Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın 18, CHP adayı İbrahim Kahraman 18 oyda kaldı.

Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın’a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

AK Parti Grubu ise bir oy pusulasında önce ‘Akın’, sonra karalanarak ‘Kahraman’ yazıldığını belirterek, CHP adayı Kahraman lehine sayılan pusulanın geçersiz sayılması yönünde itirazda bulundu. Oturumu yöneten CHP’li Kahraman itirazı kabul etmedi.

Daha sonra AK Parti grup yönetiminin verdiği itiraz dilekçelerinin, mecliste okunmasının ardından kura çekimi yapıldı.

Meclis 1. Başkanvekili de olan CHP’li Kahraman, adayların isimlerinin yazıldığı kağıtların bulunduğu torbadan çekim yaptı. Kurada kendi ismi çıktı. Kura sonucunda CHP’li ve AK Partili üyeler arasında arbede yaşandı.