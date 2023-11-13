Kuraklık alarmı: Kızılırmak'ta su seviyesi ciddi oranda düştü
Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak’ta su seviyesi, gözle görülür derece düştü. Irmağın Kırıkkale’den geçen bölümünde, 5 ay arayla drone ile çekilen iki görüntü, kuraklığı gözler önüne serdi.
Son zamanlarda beklenen oranda yağış gerçekleşmemesi ve kuraklığın etkilerinin artması; baraj, göl, gölet gibi kaynaklarda su seviyesinin düşmesine ya da kurumaya yol açıyor.
Bin 355 kilometre uzunluğundaki Kızılırmak'ta suların çekilmesiyle birlikte nehir yatağında adacıklar ortaya çıktı.
Yağışların azalmasıyla birlikte, nehirdeki debide büyük düşüş yaşandı.
Kırıkkale’den geçen Kızılırmak’ta, 5 ay arayla çekilen drone görüntüleri de kuraklığı gözler önüne serdi.
Yahşihan ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa Durmuş, Kızılırmak nehrinde, suların 1,5 metre çekildiğini ifade ederek, ırmaktan yürüyerek geçilecek duruma geldiğini söyledi.
Kızılırmak nehri, İç Anadolu’nun en doğusundaki Sivas’ın İmranlı ilçesinde yer alan Kızıldağ’ın Güney yamaçlarından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun’dan geçerek Karadeniz’e dökülüyor.