Kurban Bayram tatili kaç gün?
Yeni Kabinenin ilk toplantısından sonra Kurban Bayramı tatili uzatıldı. Kurban Bayramı tatili kaç gün? Tatil uzatıldı mı? Hangi günler idari izin sayılacak?
Kurban Bayramı tatiline sayılı gün kaldı. Kurban Bayramı için vatandaşlar tatil planı yapmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı.
Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil ne zaman başlayacak?
Kurban bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında kutlanacak. 26 Haziran ve 27 Haziran günleri resmi kurumlarda çalışanlar idari izinli sayılarak tatil 9 güne çıkarılacak.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, vatandaşlar 9 gün tatil yapma fırsatı bulacak.
“Bayram tatili kaç gün” sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması şöyle:
“Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkânı bulacaktır.”
Kurban Bayramı ne zaman?
27 Haziran Salı arife günü,
28 Haziran Çarşamba bayramın 1. günü,
29 Haziran Perşembe bayramın 2. günü,
30 Haziran Cuma bayramın 3. günü,
1 Temmuz Cumartesi bayramın 4. günü.