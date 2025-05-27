Kurban Bayramı öncesi İstanbul’da sıkı denetim: Hayvan belgeleri mercek altında

Kurbanlık hayvanların İstanbul’a girişiyle İBB harekete geçti. İl Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun onayladığı satış ve kesim noktalarında denetimler başladı. Ekipler hayvanların sağlık raporları ve nakil belgelerini mercek altına aldı. Hayvanların kurban için uygun standartta olup olmadıklarını inceleniyor.

Kapsamlı inceleme yapılıyor

Getirilen hayvanların veteriner sağlık raporu, pasaport/nakil belgesi, küpe gibi belgelerini kontrol eden denetim ekipleri, hayvanların kurban için uygun standartta olup olmadıklarını ve hijyen koşulları ile yasal yükümlülükleri ayrıntılı olarak inceliyor. Ekipler yaptıkları denetimde eksik evraklı, pasaportu olmayan kaçak hayvanlar ile kurban için küçük yaşta getirilen hayvanları tespit ettikleri anda hayvanları satış alanının dışında bulunan ayrı padoklara alarak, vatandaşların güvenli bir şekilde kurbanlık almalarına da yardımcı oluyor.

4 modern tesiste hizmet verilecek

İBB, vatandaşların kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla, bu yıl Avrupa yakasında 1, Anadolu Yakasında da 3 olmak üzere toplam 4 tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verecek.

Alibeyköy-Eyüpsultan, Ferhatpaşa-Ataşehir, Kurnaköy-Pendik, Paşaköy-Sancaktepe’de bulunan İBB tesisleri, modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, hizmetleri hızlandırmak için en son teknolojiden yararlanıldı.

Kesilen kurban etlerin paketlenmesi için 120 bin adet hijyenik kurban poşeti hazırlandı. Kesim alanlarında ayrıca mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe de bulunuyor. Arızalara karşı ekipler hazır bekletilecek.

“Kurban Mobil” uygulaması ile bilgiler cepte

Ayrıca hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulaması ile İBB’ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alıyor. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama ile İBB’nin tesislerinde kurbanlarını kestirecek vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler de yapılacak.