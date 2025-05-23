Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Fahrettin Altun açıkladı
Kurban Bayramı tatilinin uzatılıp uzlatılmayacağı merak ediliyordu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Altun, çalışanlar için Kurban Bayramı'ndaki tatil ile ilgili "5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" dedi.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile ilgili beklentiler yanıt buldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bayram tatili ile ilgili açıklama yaptı. Kurban Bayramı tatili uzaltılmadı.
Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklama yapıldı
Altun, 'Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.' dedi.
Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 23, 2025
Kamuda normal…
2025 Kurban Bayramı tarihleri
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi