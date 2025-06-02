Kurban Bayramı'nda trafikte 68 bin 829 güvenlik personeli görev yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, trafikte güven ve huzuru sağlamakla ilgili çalışmalarını tamamladıklarını ve tedbirleri uygulamaya başladıklarını belirten Yerlikaya, 26 Mayıs'ta valiliklere tedbirlere ilişkin genelge gönderdiklerini bildirdi.

"Riski ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerimizi aldık"

Yerlikaya, "Bayramda gidiş ve dönüş akslarında pik dönem oluyor trafikle ilgili. Özellikle şehirler arası yollarda ve bayramlaşma süresi içerisinde de o şehirlerin, ilçelerin merkezlerindeki şehir içi yerleşim yeri trafik aksında bir yoğunlaşma oluyor. Bütün tedbirlerimizi buna göre ve bundan önceki bayramdaki riskli olan durumları daha az riskli veya riski ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerimizi aldık" dedi.

Bayram tedbirleri kapsamında trafik denetiminde görev alacak ekip ve personel sayısına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, 68 bin 829 polis ve jandarmanın görevlendirildiğini ifade etti.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bir günde 17 bin 645 ekip, 33 bin 943 personel yollarda olacak. Radarla ilgili sayımız 1485. Daha önceki gizli yolcu şeklinde yapmış olduğumuz denetimin faydalarını gördük. Çok daha güçlendirdik bunu. Yani 81 il terminallerinde hatta bazı büyük ilçe terminallerinde arkadaşlarımız bir yolcu gibi tebdili kıyafet amiyane tabirle, eskilerin tabiriyle otobüslere biniyor ve seyahat ediyor.

Sürücünün tutum, davranış, kurallara hassasiyeti nedir? Bunların hepsini kaydediyor. Bu arada yolda bir uygulama olursa kendi arkadaşının da denetimi nasıl yaptığını da denetliyor. Onu da kayıt altına alıyor ve yolculuğun sonunda kendisini karşılamasıyla ilgili arkadaşlarına, oradaki görevli olan emniyet veya jandarmadaki ekibe haber veriyor. Yolculuğun sonunda kalkıyor otobüsün içerisinde kendini tanıtıyor."

"Bin 485 mobil radar ile gündüz ve gece hız denetimini yapıyoruz"

Bakan Yerlikaya, trafikte can güvenliği konusuna vurgu yaparak, kural ihlali olmaksızın otobüslerin seyahat etmesinin önemine dikkati çekti.

Otobüs terminallerinde polis başmüfettişi görevlendirdiklerini aktaran Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz, bütün teftiş kurulundaki arkadaşlarımızdan görev çıkardı. Terminallere gidiyor. Bizim o terminallerdeki polis bürolarının oradaki giriş, çıkış ve oralardaki anons sistemi, yolcuları bilgilendirme, firmaların uyması gereken kurallar bütün bunların her birinin zamanında ve etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığını denetliyor" diye konuştu.

Yerlikaya, Kurban Bayramından sonra bunların sonuçlarını açıklayacağını belirterek, bin 485 emniyet ve jandarma envanterindeki tüm radarların hepsinin işbaşında olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya, "Biz bu uygulamaları, güvenlik tedbirlerini 30 Mayıs-11 Haziran arasındaki 13 günde yapıyoruz. Aslında 3 günden beri yapmaya başladık biz bayram tedbirlerini. Bugün dördüncü gündeyiz. 1485 mobil radar ile gündüz ve gece hız denetimini yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Havadan trafik denetimlerini yaptıklarını da anlatan Yerlikaya, "6 bin 339 saat hava araçlarımızla denetim yapıyoruz. 37 ilde helikopter ve cayrokopter ile dron da 81 ilde hava araçlarımızla biz denetimlerimizi yapıyoruz" bilgisini verdi.

Yerlikaya, kamyon, çekici ve tankerle ilgili de şunları söyledi:

"Bugün sabahleyin Ticaret Bakanımızla tekrar son istişarelerimizi yaptık ve birazdan da buradan çıkınca imzalayacağım ve 81 il valiliğimize ve medyamıza göndereceğiz.

4 Haziran 2025 Çarşamba saat 16.00 ile 6 Haziran 2025 Cuma saat 11.00, yani bayramın birinci günü saat 11.00'e kadar trafiği seyreltme açısından kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar belirlenen yollarda seyirlerine biz müsaade etmiyoruz. İstisnamız var mı, var. Yaş sebze, meyve, süt, süt ürünleri, frigorifik ve tıbbi malzeme taşıyan araçlar gibi bunların detaylarını bizim Emniyet Genel Müdürlüğümüz duyuruyor."

"Tek derdimiz var, trafikte can kayıpları olmasın"

Sürücülere yorgun ve uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulunan Yerlikaya, en az 2 saat araç kullandıktan sonra 10 dakika dinlenme ve sık mola verilmesini istedi.

Bakan Yerlikaya, otoyollara radar geldiğini anımsatarak, "Buradan otoyolları kullanacak olan vatandaşlarımıza hassaten söylüyorum, her 30 kilometrede bir radar var gece ve gündüz. Otoyollarda 120 radarımız olacak. Bizim vatandaşlarımıza idari işlem, amiyane tabirle ceza yazmak gibi bir derdimiz yok. Tek bir derdimiz var, trafikte can kayıpları olmasın, yaralanma olmasın." ifadelerini kullandı.

Organize suçlarla mücadele

Organize suçlarla mücadeleye ilişkin soru üzerine Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın organize suç örgütleriyle ilgili hiçbir şehirde suç işlemekte kibirlenenleri istemediğini söyledi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının hassasiyetle çalıştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Öyle bir hassasiyetle çalıştık ki bakın bugüne kadar, 2 bin 934 operasyon yaptık. 19 bin 565 gözaltı, 9 bin 11 tutuklu, 4 bin 659 adli kontrol. Bunlar planlı, projeli işler yani savcılarımızla beraber çalışıyoruz burada. 1151 organize suç örgütünü çökerttik. 120 milyar lira yani 3,6 milyar dolar değerinde maddi değeri olan mal varlığına el konuldu."

Devam eden projeli dosya sayısının 377 olduğunun bilgisini veren Yerlikaya, daha işlerinin bitmediğini ve çalıştıklarını vurguladı.

Yerlikaya, çökertilen organize suç örgütlerinden 35'inin uluslararası, 131'inin ulusal, 214'ünün bölgesel, 771'inin yerel olduğunu ve bu rakamların bu kabine dönemine ait olduğunu bildirdi.

Bugüne kadar kırmızı bültenle aranan 360 Türk vatandaşının Türkiye'ye iadesini sağladıklarını belirten Yerlikaya, "Kırmızı bültenle aranan 972 yabancı uyruklu şahsı da ülkemizde yakaladık. Bu arada 1352 kırmızı bülten çıkartmışız." ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, bu kabine döneminde, uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlar kapsamında 73 bin 121 kişinin tutuklandığını, 35 bin 17 kişiye de adli kontrol kararının verildiğini aktardı.

Mücadele kapsamında 200 ton ve 200 milyon adet uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, çökertilen organize suç örgütlerinden 296'sının narkotik kökenli olduğunu söyledi.

Bu konuda uluslararası işbirliğine de değinen Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 111 yabancı uyruklu kişinin Türkiye'de yakalandığını, 77 Türk vatandaşının ise ülkeye iadesinin sağlandığını bildirdi.

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede de tüm vatandaşlarla birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin, bireyin, ailenin ve toplumun bilinçlenmesinin önem taşıdığının altını çizdi.

İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru için gece-gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Yerlikaya, "Bu bayramın kazasız, belasız, sağlıklı, afiyetli, güzel bir bayram olmasını diliyoruz. Yola çıktıklarında sağlıkla, dönüşleri de afiyetle olsun diyoruz. Başta gönül coğrafyamız olmak üzere ve Gazze olmak üzere biz bu Kurban Bayramı'nda barışın, esenliğin, huzurun gelmesini istiyoruz" diye konuştu.