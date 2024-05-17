Kurban derisi ve zekat paralarını PKK'ya aktaran kişilere polis baskın düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finansal yapısının tespiti ve şüphelilerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmaya başladı.

Yürütülen çalışma kapsamında teknik ve fiziki takip yapıldı. Ekipler, şüphelilerin örgüt yayınları olan dergi ve gazetelerin satışını gerçekleştirdiği, ayrıca PKK/KCK destekçisi kişilerden kurban derisi, fitre ve zekat adı altında para topladıklarını belirledi.

Toplanan paralar terör örgütü üyelerine aktarılmış

Çalışmalar kapsamında şüpheliler hakkında telefon kayıtları, iletişim takibi dışında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığından da veriler alan ekipler, toplanan paraların kendi içlerinde sözde "değer ailesi" olarak nitelendirilen terör örgütünden tutuklu, hükümlü yakınlarına, kırsal alanda faaliyet gösterirken ölenlerin aileleri ile cezaevlerindeki kendi yandaşlarına aktarıldığını ortaya çıkardı.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Çalışmalarını tamamlayan ve para toplama faaliyetlerinde görevli 4 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirleyen polis, 3 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlıları yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise ruhsatsız pompalı tüfek, tabanca, 181 mermi, 10 bin avro ve 30 bin dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.