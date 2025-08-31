  1. Ekonomim
Küre Dağları'nda yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Bartın’ın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı’nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü yakınlarında, Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını çıktı. Saat 13.30 sıralarında başlayan yangın, bölgedeki itfaiye ve orman ekiplerini seferber etti.

Söndürme çalışmaları hem havadan hem karadan devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve iş makinesi sevk edilirken, söndürme çalışmaları hem havadan hem karadan yoğun şekilde devam ediyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve “Şu an için herhangi bir tahliye söz konusu değil. Rüzgarın etkisiyle yangın yukarı doğru ilerliyor ancak tüm imkanlarımızla mücadele ediyoruz” açıklamasında bulundu.

2000 yılında milli park ilan edilen Küre Dağları, 37 bin hektarı aşan alanıyla zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ve Avrupa’da korunması gereken 100 orman sıcak noktası arasında yer alıyor.

