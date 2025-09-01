Küresel Huzur Endeksi 2025: İzlanda yine zirvede, Türkiye son sıralarda

Küresel Huzur Endeksi’nin (Global Peace Index – GPI) 2025 raporu açıklandı. Rapora göre İzlanda, üst üste 17. kez dünyanın en huzurlu ülkesi seçildi. İsrail ise 163 ülke arasında 155. sırada yer alarak en huzursuz ülkelerden biri oldu.

Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından hazırlanan endeks, her yıl 163 ülkeyi güvenlik, iç ve dış çatışmalar ile militarizasyon seviyeleri gibi 23 ayrı ölçüt üzerinden değerlendiriyor.

İzlanda 2008’den bu yana listenin zirvesini bırakmazken, ilk 20’de İrlanda, Yeni Zelanda, Avusturya, İsviçre, Singapur, Portekiz, Danimarka, Slovenya, Finlandiya, Çekya, Japonya, Malezya, Hollanda, Kanada, Belçika, Macaristan, Avustralya, Hırvatistan ve Almanya yer aldı.

Rapora göre huzur seviyeleri renkli bir harita üzerinden de gösteriliyor:

Koyu yeşil "çok yüksek huzur", kırmızı ise "çok düşük huzur" anlamına geliyor. İsrail kırmızı bölgede yer aldı.

Türkiye 146. sırada

Endekste Türkiye, 163 ülke arasında 146. sırada yer aldı. Türkiye’nin puanı 2.852 olarak ölçülürken, geçen yıla kıyasla durumun bir miktar kötüleştiği ( +0.051) belirtildi.

Raporda Türkiye’nin düşük sıralamasında etkili olan unsurlar arasında, terör örgütü PKK ile süren çatışmalar, Suriye’deki askerî varlık, yüksek düzeydeki militarizasyon ve komşularıyla yaşanan siyasi gerilimler öne çıktı.

Bölgesel değerlendirmede Türkiye, “Doğu Avrupa ve Orta Asya” kategorisinde 13. sırada yer aldı. Bu bölge, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle barış seviyesinin en çok gerilediği bölgelerden biri olarak kaydedildi.

İsrail, bölgedeki diğer ülkelerle birlikte alt sıralarda

İsrail 155. sıradayken, komşularından Suriye 157, Yemen 159, Filistin 145, Lübnan 136, İran 142, Mısır ise 107. sırada yer aldı. Ürdün 72. sırayla bölgedeki ortalamanın üzerinde bir puan aldı. ABD ise 128. sırada, Honduras, Bangladeş ve Uganda gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

Raporda en alt sıralar şiddet, siyasi istikrarsızlık ve uzun süren çatışmalarla anılan ülkelerden oluştu: Rusya (163), Ukrayna (162), Sudan, Yemen, Afganistan, Suriye ve Güney Sudan en huzursuz ülkeler arasında.

Küresel huzur bozulmaya devam ediyor

2025 raporu, küresel huzurun üst üste altıncı yıl gerilediğini ortaya koydu. Bu, 2008’de endeksin yayınlanmaya başlamasından bu yana en uzun gerileme dönemi oldu. Bu yıl 87 ülkenin puanı kötüleşirken sadece 74’ünde iyileşme görüldü.

Raporda ayrıca 2023 yılında dünyada 59 aktif çatışma yaşandığı belirtildi. Bu rakam, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana en yüksek seviye. Çoğu çatışmanın uzun süredir devam ettiği ve yakın gelecekte çözüm ihtimalinin zayıf olduğu vurgulandı.

Militarizasyon artıyor

Endekste dikkat çekilen bir diğer nokta ise militarizasyonun artışı oldu. 106 ülke savunma harcamalarını artırdı. İsrail, askerî yatırımlarının yüksekliği nedeniyle en düşük sıralardan birinde yer aldı.

Raporda ayrıca şiddetin dünya ekonomisine maliyetinin 2025’te 19,1 trilyon dolar olduğu hesaplandı. Bu da küresel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 13,5’ine karşılık geliyor.

Avrupa önde, Ortadoğu geride

Bölgesel sıralamalarda Batı Avrupa en huzurlu bölge olarak öne çıktı ve ilk 10’un çoğunu domine etti. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ise listenin en huzursuz bölgesi oldu. Güney Asya ise bu yıl en büyük gerilemeyi yaşayan bölge olarak kayda geçti.