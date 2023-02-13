Küresel iş dünyasından deprem bölgelerine destek

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, Türkiye'deki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından uluslararası şirketler, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Deprem bölgelerine yardımda bulunan şirketlerin sayısı her geçen gün artarken, küresel iş dünyası, büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasara yol açan depremler sonrası acil ihtiyaçların temini için maddi ve ayni destek sağlamak amacıyla kaynaklarını harekete geçirdi.

Küresel iş dünyasının takibe alınan yardımlarının tutarı 39 milyon doları aştı

ABD Ticaret Odası Vakfı'nın halka açık ve şirketler tarafından gönderilen verileri derleyerek hazırladığı Kurumsal Yardım Takibi verilerine göre, 11 Şubat itibarıyla takibe alınan küresel iş dünyasının yardımlarının tutarı 39 milyon doları aştı.

Küresel iş dünyası, Türkiye ve Suriye'deki depremlerin ardından bölgenin toparlanma çabalarına destek olmak için uzmanlığını, kabiliyetlerini ve kaynaklarını seferber ederken, yardım tutarının hızla artmaya devam ettiği bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım kararı alan uluslararası şirketlerden öne çıkanlar şöyle:

Accenture

İrlanda merkezli danışmanlık şirketi Accenture, insani yardım kuruluşlarına 1 milyon dolar bağışta bulundu. Ayrıca, Accenture çalışanlarının, yüzde 100'lük şirket katkısıyla küresel bir bağış kampanyası aracılığıyla bölgeye yardımcı olacağı bildirildi.

Allianz

Allianz Group depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak amacıyla 6 milyon avro bağışladığını açıkladı. Şirket, ayrıca çalışanları ve bağlı acentelerinin bağışlarına 1 milyon avro katkı yapacağını belirtti.

Amazon

Amerikalı e-ticaret devi Amazon, depremden etkilenenler için yardım çalışması başlattı. Şirketin internet sitesinden yapılan duyuruda, Kızılay ile diğer yardım kuruluşlarının acil ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak için harekete geçildiği bildirildi.

Bölgede ürün bağışı ve lojistik desteği de sağlayan Amazon, Dünya Gıda Programı (WFP), Save the Children, UNICEF, Kızılay, AKUT ve Ahbap gibi gruplara 500 bin dolar bağışta bulundu.

Apple

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini sunarken, "Apple, yardım ve kurtarma çabalarına bağışta bulunacak." ifadesine yer verdi.

Bayer

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer, depremden etkilenenleri desteklemek için 1,5 milyon avroluk acil durum fonu sağladı.

Ahbap ve Kızılay'a 500 biner avro bağışta bulunan Bayer, Suriye için de Alman Kızıl Haçı'na 200 bin avro bağışladı.

Binance

Kripto para borsası Binance, depremlerden en çok etkilenen bölgelerde bulunan kullanıcılarına 100'er dolar değerinde BNB bağışlayacağını açıkladı.

Chevron

ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron, afet yardımı için 1 milyon dolarlık kaynak ayırdı.

Chobani

ABD'li yoğurt markası Chobani'nin CEO'su Hamdi Ulukaya, merkezi ABD'de bulunan sivil toplum kuruluşu Turkish Phlilantrophy Funds aracılığıyla başlatılan Türkiye Deprem Fonu'na 1 milyon dolar bağışladı. Ulukaya, buna ek olarak, fonda toplanacak 1 milyon dolara karşılık 1 milyon dolar daha bağış yapacağını bildirdi.

Deutsche Telekom

Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaları 15 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini duyurdu.

ExxonMobil

ABD'nin büyük enerji şirketlerinden ExxonMobil, yardım çabaları için Uluslararası Tıp Derneği'ne (IMC) 100 bin dolarlık katkıda bulundu.

Şirket çalışanları, IMC ve yerel STK'lere bağışta bulunmaya teşvik edilirken, ExxonMobil'in Türkiye'deki çalışanları da kan bağışı ve diğer yardım faaliyetleri düzenledi.

FedEx

Amerikan kargo devlerinden FedEx, Kızılay'ın yardım faaliyetlerine yardımcı olmak için 100 bin dolar bağışta bulundu.

Bölgede lojistik desteği de sunan FedEx'in, gelişmeleri yakından izlediği ve uluslararası yardım ortaklarıyla birlikte yardım faaliyetlerini koordine etmeye ve ekip üyelerini desteklemeye devam edeceği bildirildi.

Google

Google, depremden etkilenenler için acil durum bilgileri sağlamak amacıyla SOS uyarılarını etkinleştirdi. Ayrıca, Google.org ve Google çalışanlarının yardım ve toparlanma çabalarını desteklediği bildirildi.

Hyundai

Hyundai Motor'un Türkiye'deki iştiraki, 450 bin dolar değerinde ekipman ve günlük ihtiyaç desteğinde bulundu. Firma, enkaz altında mahsur kalan insanları kurtarmak için de 50 bin dolar değerinde acil durum kurtarma ekipmanı sağladı.

IKEA

IKEA Vakfı, deprem bölgesine iletilmek üzere Sınır Tanımayan Doktorlar'a 10 milyon avro bağışladı.

Bölgede faaliyet gösteren ortaklarla görüşmelerini sürdüren IKEA Vakfı'nın, Türk makamlarıyla koordinasyon halinde olduğu ve Better Shelter ile Türkiye ve Suriye'de modüler geçici barınma birimleri sağlamanın yollarını araştırdığı bildirildi.

Inditex

Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho ve Zara Home markalarının ana şirketi Inditex, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin neden olduğu insani acil duruma destek olmak amacıyla Kızılay'a 3 milyon avro bağışladığını açıkladı.

Ekonomik yardımın yanı sıra Inditex, Kızılay ve AFAD'a 500 bin dış giyim ürünü sağladığını ve bunların ilk kısmının depremden etkilenen insanlara dağıtılmak üzere bölgeye gönderilmeye başlandığını belirtti.

Lufthansa

Lufthansa, Türkiye'ye yardım uçuşu başlattı. Şirketin Boeing 777F uçağıyla bölgeye battaniye, giysi gibi malzemelerin yanı sıra yiyecek ve hijyen malzemeleri taşındı.

Maersk

Danimarkalı konteyner taşımacılığı devi Maersk, Suriye ve Türkiye'yi vuran büyük depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için Türkiye'ye yaklaşık 1.000 nakliye konteyneri bağışladı.

Mercedes-Benz

Alman otomotiv markası Mercedes-Benz, Alman Red Cross'a (GRC) Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen insanlar için 1 milyon avro bağışlayacağını açıkladı. Bağışın acil insani yardım için kullanılacağı kaydedildi.

Ayrıca, şirketin çalışanları arasında bir bağış kampanyası düzenledi.

Meta

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, hem Türkiye hem de Suriye'deki yerel yardım, kurtarma ve toparlanma çalışmalarına doğrudan 550 bin dolar bağışladı.

Novartis

İsviçreli ilaç firması Novartis, insani yardım için 1 milyon dolarlık bağış yaptı.

Novo Nordisk

Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, Kızılay'a 1 milyon dolar bağışta bulundu. Ayrıca, Novo Nordisk Vakfı, Suriye için Danimarka Kızılhaçı ve Danimarka Mülteci Konseyi'ne 700 bin dolar bağışladı.

Porsche

Almanya merkezli otomobil firması Porsche AG, depremden etkilenenler için Alman insani yardım kuruluşlarının çatı grubu olan "Aktion Deutschland hilft e.V."ye 1 milyon avro bağışladı.

Samsung

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, depremzedeler için toplam 3 milyon dolar nakdi ve ayni yardımda bulunma kararı aldı.

Şirket, toplam yardım tutarının 1,5 milyon dolarını AFAD'a bağışlarken, geri kalanını afet bölgelerinde ihtiyaç duyulan portatif ultrason tanı cihazları, afetzedelerin geçici barınma ev aletleri, depremzede ailelerin çocukları için dijital eğitim tabletleri ile beyaz eşya tamir servis araçlarına ayırdı.

Samsung Electronics çalışanlarının ise ddepremdden etkilenen bölgeleri desteklemek için gönüllü olarak bağış toplama faaliyetleri yürüttüğü bildirildi.

Schwarz Goup

Avrupa'nın en büyük perakendecisi Schwarz Group, depremzedelere yardım için 1 milyon avro ayırdı. Söz konusu bağış tutarının, Alman Kızılhaçı'nın afet yardım hizmetlerine gönderileceği belirtildi.

Siemens

Endüstri, enerji ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren Almanya merkezli teknoloji şirketi Siemens, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 1 milyon avro bağışta bulundu. Şirket, çalışanlarının bağışlarının toplamı kadar da ekleme yapacağını duyurdu.

T-Mobile

ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, Türkiye, ABD ve Suriye'ye ve bu ülkelerden yapılan aramalar ile SMS'lerin 12 Şubat'a kadar ücretlendirilmeyeceğini bildirdi.

Boeing

ABD'li uçak üreticisi Boeing, deprem felaketi sonrası yardım ve kurtarma çabalarına destek olmak amacıyla Türk Kızılay'a 500 bin dolar bağışta bulunma kararı aldı.

Bağışın, Boeing Charitable Fund üzerinden Amerikan Kızılhaç aracılığıyla Türk Kızılay'a aktarılacağı ve yürütülen yardımla kurtarma çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.

UPS

Amerikan kargo şirketlerinden UPS, Türkiye ve Suriye'de ihtiyaç duyulan malzemelerin teslimatı için 1 milyon dolarlık küresel lojistik desteği sağlayacağını duyurdu.

Volkswagen

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine acil yardım için 1 milyon avro bağışladı.

Öte yandan, AbbVie, ALDI, AmerisourceBergen Corporation, Atlas AI, BASF, CBRE, Chery, Cigna, Coupa Software, Goya Foods, Hana Financial Group, Honeywell, KPMG, Marks & Spencer, Metro, Mitsubishi Electric, Palo Alto Networks, PayPal, Pearson, Royal Bank of Canada, Rosatom, Sabah, SpartanNash, Sun Express, Telstra, Terry Town, Tesco, Trane Technologies, Uber, Vodafone, Xerox Corporation ve ZIM de deprem bölgelerine acil ihtiyaçların temini için maddi ve ayni destek sağlayan şirketler arasında yer aldı.