Kurtlar Vadisi oyuncu Emin Olcay ifade verdi: İnşallah yiğitlerimizin kanı yerde kalmaz

Silivri Cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi dizisinde ‘Ömer Baba’ rolü ile tanınan Emin Olcay, Silivri Adliyesi’nde ‘bilgi sahibi’ sıfatı ile ifade verdi.

Adliyede verdiği ifadenin ardından konuşan Emin Olcay, "Sayın savcımıza gördüklerimi, bildiklerimi anlattım. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Şu cümleyi önemsediğim bir cümle olarak söyleyebilirim. Kaybettiğimiz yiğitlerimiz var. Bu yiğitlerin neden bizleri terk ettiğini, neden vefat ettiklerini anlamamız için savcılarımıza çok iş düşüyor. Sizlerin de öyle. Yağmurda çamurda, karda görev yapıyorsunuz, işleriniz zor. Allah hepinize yardım etsin. İnşallah bu işlerin sonucu ortaya çıkar. Yiğitlerimizin kanları yerde kalmaz. Açıklamalarım dışında bir şey söyleyemiyorum. O konuda bir şey söyleyemem. Gıybette bulunmak istemem. Günaha girmek istemem. Zaten çok az sürdü. Paylaşabileceğim bir şey yok" dedi.