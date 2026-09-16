Kurtlar Vadisi Pusu hakkında FETÖ soruşturması: Bilirkişi heyeti bölümleri inceleyecek

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisiyle ilgili inceleme başlattı.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, dizide "Kazım Kaşifoğlu" adıyla yer alan karakterin vatan haini olarak gösterildikten sonra öldürülmesi ve bazı sahnelerde araç plakalarında "FG" harf grubunun kullanılması, FETÖ adına algı ve propaganda çalışması yapıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Başsavcılığa ulaşan çok sayıda ihbarın yanı sıra yürütülen incelemelerde elde edilen tespitler üzerine dizinin bölümlerinin araştırılmasına karar verildi.

Bilirkişi heyeti bölümleri inceleyecek

Gazeteci Yiğit Uzun'un aktardığına göre soruşturma kapsamında alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet, dizideki senaryo, diyaloglar ve içerikte yer aldığı değerlendirilen alt mesajları ayrıntılı şekilde inceleyecek.

Hazırlanacak bilirkişi raporunda, dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel nitelikte talimat veya mesaj bulunup bulunmadığı ile yapımın FETÖ ile herhangi bir bağlantısının olup olmadığı değerlendirilecek.

"Kurtlar Vadisi Pusu"ya ilişkin incelemenin ardından soruşturma dosyasındaki adli sürecin devam edeceği belirtildi.

Kurtlar Vadisi senaristleri 2 buçuk saat ifade verdi

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri "bilgi sahibi" sıfatıyla 14 Eylül'de ifadeye çağrıldı.

Soruşturma kapsamında, dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın yaklaşık 2 buçuk saat ifade verdikleri öğrenildi.