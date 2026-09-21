Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Kazım Kaşifoğlu' karakterini canlandıran oyuncu ifade verecek

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki sahneler gündem olurken, dizide "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi.

Savtak CNN Türk’te ne söyledi?

Soruşturmanın ardından Sedat Savtak’ın açıklamaları tartışma yarattı.

Savtak, CNN Türk yayınında karakterin Kozinoğlu’ndan uyarlandığını bilmediğini söylerken, gazeteci İsmail Saymaz, oyuncunun kendisine daha önce farklı ifadeler kullandığını belirterek görüşmenin kaydını yayımladı.

Savtak, CNN Türk yayınında Kazım Kaşifoğlu karakterinin gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu olduğunu bilmediğini söyledi. Kendisine yalnızca bir karakter ve senaryo verildiğini, Kozinoğlu hakkında özel bir bilgi aktarılmadığını belirtti.

Savtak, karakterin MİT bağlantısının da senaryonun ilerleyen bölümlerinde şekillendiğini ve Kozinoğlu ile benzerliğin kendisinin o dönem aklına gelmediğini ifade etti.

Kozinoğlu’nun ölümünü ise sonradan gazetelerden öğrendiğini söyledi.

İsmail Saymaz ise farklı bir görüşme yayımladı

İsmail Saymaz, Savtak’ın CNN Türk’teki açıklamalarının ardından, 17 Eylül'de kendisiyle yaptığı görüşmenin kaydını yayımladı.

Saymaz'a göre Savtak bu görüşmede, rol teklif edildiğinde Kozinoğlu'nun gündemde olduğunu ve karakterin gerçek hayattaki gelişmelerle paralellik taşıdığını anlattı.

Savtak'ın Saymaz'a aktardığı belirtilen ifadelerde öne çıkanlar şöyle:

• Rol teklif edildiği sırada Kozinoğlu hakkında haberler yapıldığını ve “Bu o diye düşündük ister istemez” dedi.

• Karakteri oynamadan önce Kozinoğlu'nu araştırdığını anlattı.

• Kozinoğlu'nun tutuklandığı gün, “bakalım karakter nereye gidecek” diye düşündüğünü ve dizideki gelişmelerin de benzer yönde ilerlediğini söyledi.

• Dizide Kaşifoğlu'nun öldürülmesi ile Kozinoğlu'nun ölümü arasındaki zamanlamaya dikkat çekildiğinde, Savtak senaryoların kendilerine bölüm bölüm geldiğini belirtti.

• Kozinoğlu'nun ölümünden sonra kendi fotoğrafının Kozinoğlu'nun fotoğrafıyla yan yana yayımlandığını ve buna şaşırdığını anlattı.

• Görüşmenin ilerleyen bölümünde dizideki bazı ayrıntıların tesadüf gibi görünmediğini söyledi.

Saymaz'ın yayımladığı görüşmede Savtak, dizideki bazı karakter ve olayların gerçek hayattaki gelişmelerle paralellik taşıdığını düşündüğünü de anlatıyor.

Savtak, örneğin bir araç ve plaka üzerinden 15 Temmuz'a gönderme olabileceğini düşündüğünü, bunun kendisini şaşırttığını söylüyor. Ancak bununla ilgili kesin bir bağlantı kurmadığını, “Neye inanacağımı şaşırdım” dediğini aktarıyor.