Kurtlar Vadisi'nde "Cerrahpaşalıların ablası" olarak tanınan Şıvga Gerez hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi dizisindeki "Cerrahpaşalılar'ın Ablası" rolüyle tanınan oyuncu ve oryantal Şıvga Gerez, hayatını kaybetti. Gerez, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Bir döneme damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı karakterle tanınan oryantal ve oyuncu Şıvga Gerez, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Şıvga Gerez, geçtiğimiz yıl mayıs ayında kansere yakalandığını duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz, biiznillah" ifadelerini kullanarak, sevenlerinden dua istemişti.

Şıvga Gerez, bir dönem oryantallik de yapmıştı. Gerez ayrıca, 2001 yapımı "Dansöz" filminde de rol almıştı. 

Ekranlardan uzun süredir uzak olan Şıvga Gerez, "Metafizik ve Parapsikoloji Uzmanı" olarak bazı televizyon yayınlarına çıkıyordu.

