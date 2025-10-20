Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u Namık Kemal Yiğittürk hayatını kaybetti

‘Kurtlar Vadisi’ dizisinde canlandırdığı ‘Baba Memduh’ rolüyle tanınan usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında hayata veda etti.

Kötü haberi ses sanatçısı Onur Akay sosyal medyada duyurdu. Akay, "Kurtlar Vadisi'nin 'Baba Memduh'u, Sıla dizisinin 'Firuz Ağa'sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk'ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze'de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Namık Kemal Yiğittürk kimdir?

Namık Kemal Yiğittürk, 1945 yılında İstanbul’da doğdu. Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başladı ve ardından sinema ile televizyona adım attı. Uzun yıllar boyunca sahnelerde ve ekranlarda yer aldı. Türk televizyon izleyicisinin hafızasına kazınan ilk önemli yapımı ise 2002 yılında yayımlanan “Sırlar Dünyası” dizisi oldu. Ancak asıl çıkışını Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı “Baba Memduh” karakteriyle yaptı. Dizideki karizmatik tavırları ve etkileyici oyunculuğuyla geniş kitlelerin beğenisini kazandı.

Rol aldığı yapımlar

Namık Kemal Yiğittürk, “Sıla” dizisinde Firuz Ağa karakteriyle de tanındı. Ayrıca beyazperdede de yer aldı ve 2012 yılında vizyona giren “Fetih 1453” filminde rol aldı. Hem tarihi hem de dramatik yapımlarda başarılı performanslar gösterdi. Kariyeri boyunca sanat dünyasında saygın bir yer edindi ve Türk televizyon tarihine damga vuran isimlerden biri oldu.